شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم.. مصرع قائد مليشيا الحوثي في جبهة ”المخدره” بمأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قائد مجاميع مليشيا الحوثي الإنقلابية، في جبهة "المخدره" بمحافظة مأرب شرقي اليمن، مصرعه، اليوم السبت، برصاص الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهة ذاتها.

وذكرت مصادر ميدانية، أن القيادي الحوثي المدعو "عبدالله حسين الطاحي"، لقي مصرعه في جبهة المخدرة خلال المواجهات مع قوات الجيش الوطني.

وأكدت المصادر، مقتل القيادي "الطاحي" مشيرة إلى أن جثته لازالت موجوده مع أبطال الجيش الوطني.

وتشهد جبهات محافظة مأرب معارك عنيفة ومستمر بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي من جهة، ومليشيا الحوثي الإنقلابية من جهة آخرى، وزادت حدة المواجهات خلال الأسابيع الماضية بعد أن كثفت المليشيات هجماتها في محاولة منها للتقدم باتحاه مدينة مأرب.