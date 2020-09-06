شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة اشهر إعلامي كويتي بفيروس " كورونا " .. الإسم والصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض الإعلامي الكويتي الشهير صالح جيرمن للإصابة بفيروس كورونا المستجد. ونشر حساب ”المجلس“ على موقع التواصل ”تويتر“، تغريدة، أكدت ‏إصابة ” جيرمن” بالفيروس . ‎ وقام عدد كبير من المتابعين بالتفاعل مع النبأ الصادم ودعوا له بالشفاء العاجل والعودة إلى الشاشة قريبا بعد التعافي.

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