شكرا لمتابعة خبر عن الان : 4 حلول لإزالة طلاء الأظافر لو مافيش أسيتون والاغرب ماء الليمون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فى الكثير من الأحيان نرغب فى إزالة طلاء الأظافر ولكن لا يتوفر مزيل طلاء الأظافر العادى مما يجعلنا نضطر لإعادة الطلاء على اللون القديم أو الاستسلام لشكله السيء أو حتى إزالته ببرد الأظافر مما يفقدها بريقها، ولكن وفقًا لموقع "parenting firstcry" هناك عدة بدائل أخرى لإزالة طلاء الأظافر.

طرق مختلفة لإزالة طلاء الأظافر معجون الأسنان يحتوي معجون الأسنان على أسيتات إيثيل، وهو مركب كيميائي شائع الاستخدام في مزيلات طلاء الأظافر التجارية، لذلك ينصح بإضافة كمية صغيرة من معجون الأسنان على فرشاة أسنان، ثم فرك الأظافر برفق، وتركها لعدة ثوانى، ثم شطفها بالماء، ثم ترطيب اليدين بالزيوت الطبيعية المرطبة أو كريمات الترطيب.

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نصائح لازالة طلاء الأظافر

ماء الليمون يحتوي الليمون على خصائص قلوية تساعد على إزالة طلاء الأظافر، بسهولة، من خلال نقع الأظافر في ماء وصابون لمدة خمس دقائق، ثم فرك الطلاء بشريحة ليمون، ثم شطفها بالماء، وترطيبها.

طرق ازالة طلاء الأظافر الكحول ينصح باستخدام الكحول لإزالة طلاء الأظافر، والذى يعتبر أكثر فعالية من مزيلات المتوفرة بالمحلات التجارية، لذلك ينصح بنقع الأظافر في ماء فاتر لبضع دقائق، ثم غمس كرات من القطن فى الكحول، وفرك الأظافر بالقطن، وبعد الانتهاء من إزالة طلاء الأظافر، ينصح بترطيبها. ازالة طلاء الأظافر معقم اليدين يتتوفر معقم اليدين بكثرة في البيوت هذه الأيام بسبب انتشار جائحة كورونا، ويمكن استخدامه أيضًا فى إزالة طلاء الأظافر من خلال رش القليل من المطهر على طلاء الأظافر، ثم فرك الطلاء، بكرات قطن، ثم الاستمرار فى الفرك حتى إزالة الطلاء نهائياً، وبعد ذلك ينصح بشطف الأظافر جيداً بالماء وتجفيف الأظافر، ثم ترطيب اليدين بالزيوت الطبيعية المرطبة أو كريمات الترطيب.

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