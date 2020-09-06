شكرا لبحثكم عن خبر في ثاني جريمة خلال ساعات.. قنبلة ”مستأجر” بصنعاء توقع قتيل وجريح من القضاة والعسكر والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بصنعاء، اليوم السبت، بأن قنبلة "مستأجر" أوقعت قتيل وجريح من القضاة والعسكر، في ثاني جريمة تسبب بها خلال ساعات.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" ان مواطن مستأجر قام بإلقاء قنبلة يدوية على القضاة والعسكر أدت الى مقتل عسكري وجرح قاضي بشارع 45 أثناء محاولتهم تنفيذ حكم اخراج المستأجر وأطفاله بالقوة المسلحة بعد عجزه عن دفع ايجاره.

واشارت المصادر ان القضاء تسبب في الجريمة الكبرى كالذي القى القنبلة في ظل انقطاع مرتباته منذ أكثر من خمس سنوات، كغيره من موظفي الدولة.

وكان قضاة تنفيذيون بمحكمة جنوب شرق الامانة ومسلحين يرتدون زي الشرطة اقتحموا غرفة نوم امرأة وشجوا رأسها وقاموا بضرب أطفالها بـ"الهراوات" ورمي طفلتها بحارة اوسان الواقعة في جولة العمري، أثناء غياب عائلها المنقطع راتبه لا كثر من خمس سنوات.

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