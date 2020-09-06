تعرف على أبرز ثلاث كلمات هامة تثير جنون مليشيا الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، اليوم السبت، عن أبرز ثلاث كلمات هامة تثير جنون مليشيا الحوثي.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" انه بمجرد سماع المليشيا لكلمة "السلام" يجن جنونها، لكونها تقتات على الحرب وتتاجر بمعاناة المواطنين و الآمهم.

وبينت المصادر أن مطالبة موظفي الدولة "بمرتباتهم" المنقطعة منذ أكثر من خمس سنوات، تدفع المليشيا الى كيل التهم وتخوين كل من يطالب بها.

ولفتت المصادر الى أن الكلمة الثالثة "النوع الاجتماعي أو الجندر" هي الاخرى تجعل المليشيا تحرمها وكأنها خطيئة.

وتمارس المليشيا انتهاكات حقوقية بحق ملايين الموظفين والعشرات من النشطاء والصحافيين.

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