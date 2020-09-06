شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على أبرز الشائعات التي روج لها الحوثيون عن المعارك بمحافظة مأرب خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - مع كل فشل لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات القتال تلجأ مطابخها والمطابخ الموالية المتعاونة معها لاختلاق الشائعات والترويج لها على نطاق واسع بهدف إرباك الرأي العام، وغض الطرف عن الضربات القاسية التي تواجهها على يد الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل والتحالف العربي.

وخلال 48 ساعة الماضية روجت مليشيا الحوثي والمتخادمين معها عدد من الشائعات سعت المليشيا من خلالها للتشكيك في موقف القبيلة المأربية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والتي شكلت سنداً لمعركة الجيش الوطني ومثلت حجر عثرة أمام مليشيا الحوثي الإرهابية.

"المشهد اليمني" ينشر أبرز خمس شائعات روجت لها مليشيا الحوثي على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية:

1- تزوير وثيقة كاذبة عن أن مشائخ مراد وقعوا على اتفاق معهم يسمح لهم بمرور الحوثيين ودخول مناطقهم.

2- نشر خبر كاذب عن أن التحالف قام بسحب قواته من تداوين بمأرب ونشر صور لقوات خرجت لدعم جبهة ماهلية على أنها تنسحب.

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3- الترويج عن أن مجاميع قبلية انسحبت عقب استهدافهم بغارة جوية من قبل مقاتلات تحالف دعم الشرعية في مأرب.

4- إشاعة أن طيران التحالف العربي قصف بأربع غارات قوات الجيش الوطني في جبهات مأرب.

5- تزوير وثيقة كاذبة عن أن نائب رئيس الجمهورية وجه بصرف مبالغ مهولة لإعلاميين في 2016 بهدف لفت انظار الرأي العام عن المعركة.