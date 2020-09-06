شكرا لبحثكم عن خبر شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أرتدى ثلاثة شبان يمنيين، ملابس نسائية ومكياج وقاموا بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم بإحدى قرى مديرية بعدان، محافظة إب؛ وفقا لوثيقة رسمية، تلقاها "المشهد اليمني".

ووصفت الوثيقة الموجهة الى ادارة البحث الجنائي، الشبان الثلاثة الذين ينتمون الى قرية مرارة، بانهم "دواشين" و"متشبهين بالنساء".

و نوهت الوثيقة بان الشبان قاموا بالرقص الماجن ونشره بالفيديو على موقع الفيسبوك، في اجراء اعتبر بانه مخالف للدين والعادات والتقاليد.

و في ذات السياق، قالت مصادر امنية لـ"المشهد اليمني" انه تم اليوم السبت القاء القبض على الشبان الثلاثة.

غير ان نشطاء اعتبروا ما قام به الشبان، في عرس قريبهم يعد نوع من المرح والدعابة.

واستنكروا معاقبتهم والتشهير بهم والزج بهم في السجن، معتبرين ذلك سلوك "داعشي" وسيصبح الممثل محكوم عليه بالإعدام سلفاً. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.