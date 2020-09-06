شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قائدي جبهتي العلم والمخدرة الحوثيين في معارك مع الجيش الوطني ” أسماء ” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية في محافظتي مأرب والجوف إن المعارك الدائرة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي أسفرت عن مصرع اثنين من قيادات الحوثي.

ففي مأرب كشفت المصادر عن مصرع قائد هجوم الميليشيا بجبهة المخدرة أو مايعرف بقائد الاستطلاع في لواء رئيس المجلس السياسي الحوثي السابق صالح الصماد القيادي الحوثي عبد الله حسين الطاحي مع عدد من مرافقيه في غارة لطيران التحالف العربي.

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أما في الجوف فقد أفادت المصادر عن مصرع القيادي الحوثي قائد جبهة العلم حدود الجوف - مأرب العميد محمد ناصر الصوفي مع العشرات من عناصر الميليشيا وتدمير عربات وأطقم عسكرية للحوثيين.

وكانت ميليشيا الحوثي قد اعترفت في الأسابيع الماضية بمصرع عدد كبير من قيادات الصف الأول لها في معارك مأرب والجوف والبيضاء.

وتشهد جبهات مأرب معارك هي الأعنف بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي ، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن وصول تعزيزات سعودية كبيرة إلى مأرب تشمل جنود وعربات مصفحة ودبابات.