شكرا لبحثكم عن خبر المحتجون في صنعاء يصعدون بمظاهرات أمام البرلمان والأمن القومي يعتقل المسؤول المالي لإحدى شركات الأسهم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - خرجت مظاهرات احتجاجية لمئات من المساهمين والمساهمات اليوم السبت، أمام مبنى البرلمان الواقع تحت سيطرة الحوثيين بالعاصمة صنعاء للمطالبة بالكشف عن مصير أموالهم في شركات الأسهم الوهمية بعد اعتقال مدراءها.

وقال المحتجون إن المظاهرات لن تتوقف حتى يتم اطلاق سراح المندوبات واسترجاع المواطنين لأموالهم لأن هذه ثورة جياع “.

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وأضافوا أنه حتى أموال الناس الفقراء والمساكين والارامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومعدومين الدخل لم تسلم من النهب والسرقة وأنهم لن يتوقفوا حتى يتم وقف هذا الظلم والاضطهاد الذي يجري لأكثر من 350 ألف أسرة يمنية وفقا لما نقله يمن مونيتور.

واعتقل الامن القومي اليوم السبت باعتقال عبدالحكيم الجنيد المسؤول المالي للشركة الخاصة بالأسهم وعدد من العاملين ليزداد الوضع تعكيرا.

وتشهد الاحتجاجات حضور كبير لشريحة النساء التي استهدفتها شركة الأسهم الوهمية، والتي قمن بإحراق “العبائة” احتجاجاً لعدم تجاوب السلطات في صنعاء لمطالبتهن بإطلاق سراح المندوبين خشية ضياع أموالهم التي سلّموها، بسبب توقف عمل المندوبين لهذه الشركات وفقدان الاتصال بهم.