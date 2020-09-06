إنتحار جندي مستخدما سلاحه الشخصي في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - إنتحر جندي في العقد الثالث من عمره في مديرية التواهي حي المسرح امس الأول مستخدما سلاح شخصيا كان في المنزل.

وبحسب المصادر الأمنية فإن المواطن"م.ص.ع" اقدم على الانتحار بعد توقف راتبه لمدة تزيد عن خمسة اشهر بالإضافة إلى تصاعد خلافات اسرية بينه وبين عمه ابو زوحته ما أدى بعمه لأخذ حرم المجند والاطفال من منزله.

وبحسب المصادر فإن المواطن المنتحر تعرض لأزمة نفسية منذُ أشهر ناتجه عن مشاهدته اربعه من زملاءه اشلاء في احدى جبهات الضالع بسبب قذيفة هاون اشتهد على إثرها اربعة من زملاءه ونجاته.

وافادت المصادر أن المواطن المنتحر استغل حالة انشغال اهله في وجبه الغداء وانفرد بنفسه في غرف النوم بالمنزل واستخدم سلاح شخصي وصوبه على نفسه وتحديدا لمنطقة الصدر واطلق النار على نفسه ما ادى لإستقرار الرصاصة في الصدر وفاته على الفور.

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