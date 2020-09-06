شكرا لبحثكم عن خبر ​نجاة برلماني يمني من موت محقق إثر كمين مسلح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجاة برلماني يمني من موت محقق إثر كمين مسلح أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بنجاة برلماني يمني من موت محقق إثر كمين مسلح.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن عضو مجلس النواب عمار حسن عنان تعرض لكمين مسلح من قبل مجهولين بمنطقة السحول، محافظة إب، لكنه نجا منه بأعجوبة فيما أصيب سائقه.

ونوهت المصادر بان سبب الكمين هو وجود نزاع على أراضي بالمنطقة، أثناء مرور البرلماني.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي انفلات أمني، وجرائم جنائية تتكرر بشكل شبه يومي.

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