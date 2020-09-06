شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف عن تفاهمات بدمج عدة وزارات في تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة وموعد تقديم أسماء المرشحين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر حكومية مطلعة، اليوم السبت، عن تفاهمات بدمج عدة وزارات في تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" ان التفاهمات تضمنت دمج وزارات الخارجية والمغتربين، و الزراعة والثروة السمكية، والشؤون القانونية وحقوق الانسان، والتعليم العالي والفني، و الاعلام والثقافة والسياحة، و الادارة المحلية ومخرجات الحوار الوطني.

واشارت المصادر الى أنه من المفترض من القوى السياسية المشاركة في مشاورات الرياض، تقديم أسماء مرشحيهم هذا الاسبوع، بعد نحو 35 يوما من المشاورات المعقدة في الرياض.

وبينت المصادر الى ان ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي سيحصل على 4 حقائب وزارية، و 4 لحزب تجمع الاصلاح، ومثلها لحزب المؤتمر الشعبي العام، و 2 للاشتراكي، و حقيبة واحدة لكل من التنظيم الناصري، ومؤتمر حضرموت الجامع، والمقاومة الجنوبية(الائتلاف الوطني)، وحزب الرشاد السلفي، والحراك الجنوبي، والمستقلين، بينما سيحتفظ الرئيس هادي بحق تعيين الوزراء في أربع حقائب سيادية.

وتوقعت المصادر بأن يطلب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، من المكونات السياسية التي حازت 4 حقائب وزارية وهي المؤتمر، والاصلاح، والانتقالي، تسمية إمرأة بين مرشحيها للتشكيل الحكومي المرتقب.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف، الدكتور معين عبدالملك، مزيدا من المشاورات حول تشكيل الحكومة، بموجب اتفاق الرياض، الذي رعته السعودية في نوفمبر من العام الماضي.