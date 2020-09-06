شكرا لبحثكم عن خبر مقتل وإصابة ستة أشخاص بينهم نساء وأطفال بانفجار سيارتهم في شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بمقتل أربعة اشخاص وإصابة إمرة وطفل بانفجار عبوة ناسفة في إحدى مديريات محافظة شبوة.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن أربعة أشخاص قتلوا واصيبت إمرة وطفل بجروح إثر إنفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق رئيسي استهدفت سيارتهم بمنطقة الكراع في مديرية بيحان بالمحافظة.

ونوهت المصادر بأن المصابين نقلوا الى مستشفى بيحان لتلقي العلاج.

وبينت المصادر أن القتلى هم فرحان عبدالقادر شميله بن هادي، ونواف عبدالله شميله بن هادي، واحمد صالح عبدالله محسن بن هادي، ويحيى احمد صالح محسن بن هادي.

ولم توضح المصادر هوية الجهة التي قامت بزرع العبوة وأسباب ذلك.

يأتي ذلك بالتزامن مع، إصابة مدنيين اثنين جراء انفجار قنبلة وضعت تحت إحدى الدوريات العسكرية وسط مدينة تعز.