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مقتل وإصابة ستة أشخاص بينهم نساء وأطفال بانفجار سيارتهم في شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بمقتل أربعة اشخاص وإصابة إمرة وطفل بانفجار عبوة ناسفة في إحدى مديريات محافظة شبوة.
وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن أربعة أشخاص قتلوا واصيبت إمرة وطفل بجروح إثر إنفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق رئيسي استهدفت سيارتهم بمنطقة الكراع في مديرية بيحان بالمحافظة.
ونوهت المصادر بأن المصابين نقلوا الى مستشفى بيحان لتلقي العلاج.
وبينت المصادر أن القتلى هم  فرحان عبدالقادر شميله بن هادي، ونواف عبدالله شميله بن هادي، واحمد صالح عبدالله محسن بن هادي، ويحيى احمد صالح محسن بن هادي.

ولم توضح المصادر هوية الجهة التي قامت بزرع العبوة وأسباب ذلك.
يأتي ذلك بالتزامن مع، إصابة مدنيين اثنين جراء انفجار قنبلة وضعت تحت إحدى الدوريات العسكرية وسط مدينة تعز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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