شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تعلن حاجتها الى مدرسين ومدرسات وإداريين بمختلف التخصصات والجنسيات ( التقديم أون لاين ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دولة سلطنة عمان عن حاجتها الى مدرسين ومدرسات وإداريين بمختلف التخصصات والجنسيات. وأكدت السلطات العمانية على أن التقديم على تلك الوظائف المطلوبة يكون عبر الانترنت "التقديم اون لاين". كما أعلنت مدرسة "مدينة السلطان قابوس الخاصة" بسلطنة عمان عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعديد من التخصصات وكذلك وظائف تعليمية وادارية مختلفة التخصصات منها : معلمة مجال أول مسؤولة مصادر تعلم اللغة الإنجليزية معلمة دراسات اجتماعية معلمة تربية إسلامية معلمة فنون تشكيلية Advertisements معلمة مهارات حياتية معلمة مهارات موسيقية مساعدة معلم لغة إنجليزية فني مختبر تخصص فيزياء (أنثى) مدرس انجليزى مدرس IT طريقة التقديم على من يرغب التقدم للوظائف التقديم اون لاين هنا، وذلك وفقا للاعلان الرسمى على موقع المدرسه للتخصصات المطلوبة. وأيضًا أعلنت جامعة الشرقية فى سلطنة عمان، عن حاجتها لشغل وظائف وفقا للاعلان الرسمى التالى مدرسين و اساتذه و مديرين واخصائيين وموظفين فى مجالات اخرى. وأخيرًا مطلوب أيضًا معلمين ومعلمات من مختلف الجنسيات لكبرى مدارس عمان والتقديم أيضًا اون لاين.

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