شكرا لمتابعة خبر عن استشهاد الذراع الأيمن لمحافظ مارب في مواجهات مع الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد الرجل الاول لمحافظ مأرب سلطان العرادة مساء امس السبت في مواجهات مع جماعة الحوثيين.

وقال مصدر طبي ان الشيخ صالح ناصر ابوعشة المرادي وايضا محمد قماس ابو عشه المرادي توفيا اثر اصابتهم باصابات بالغة بعد سقوط قذيفة عليهما.

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وتابع قائلا ان بعد محاصرة الحوثه المتسللين وقتلهم جميعاً وتحرير المواقع كاملة من رجسهم واغتنام عدد من سلاح العدو.

ويعد الشيخ ناصر المرادي الرجل الاول لمحافظ مأرب سلطان العرادة.

وقالت مصادر يمنية امس السبت، إن جماعة الحوثيين ، تأمل عبر إشعال المواجهات في محافظة مأرب شمال البلاد، الضغط على الحكومة المعترف بها دولياً، للتراجع عن آلية استيراد المشتقات النفطية التي رعتها الأمم المتحدة.

وبحسب صحيفة ’’الشرق الأوسط‘‘، السعودية، ذكرت مصادر عسكرية وسياسية يمنية، أن قيادات بارزة في جماعة الحوثيين، تحدثت عن أن الهجوم المتواصل على محافظة مأرب هدفه مقايضة الحكومة الشرعية بالتراجع عن التمسك بآلية استيراد المشتقات النفطية، وبالذات النص الخاص بتوريد كل العوائد الضريبية والجمركية إلى حساب بنكي خاص برواتب الموظفين يشرف عليه مكتب مبعوث الأمم المتحدة، وكذا مطالبتها للحوثيين بإعادة أكثر من 40 مليار ريال يمني استولت عليها من حساب العائدات.

وأفادت المصادر بأن جماعة الحوثيين، سلّمت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، هذه المطالب قبل الهجوم الأخير على المحافظة إلا أنه رفض مناقشتها مع الجانب الحكومي واستمر في مناقشة خطته لإعلان وقف القتال والإجراءات الاقتصادية والإنسانية المصاحبة.

وأضافت المصادر أن الحوثيين يعتقدون أن الضغط على مأرب الغنية بالنفط والغاز سيحقق لهم على الأقل هدفاً واحداً من جملة المطالب التي كانوا قد طرحوها، وهو السماح لتجارها باستيراد المشتقات النفطية وتوريد عائداتها لصالح الجماعة.

ووفقاً للصحيفة فإن المطالب التي وضعتها جماعة الحوثيين، ورفضت الحكومة الشرعية أي نقاش حولها تشمل أيضاً إعادة تشغيل محطة الكهرباء الغازية وإمداد مناطق سيطرتها بالكهرباء، وفتح الطريق بين مأرب وصنعاء، وإعادة تصدير النفط من ميناء رأس عيسى غربي البلاد والذي لا يزال تحت سيطرة الجماعة وتقاسم عائدات بيعه.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة البنك المركزي بالحديدة.