الحكومة اليمنية تعلن تفعيل مشروع أول منطقة حرة على الحدود مع السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم السبت، اعتزامها تفعيل مشروع المنطقة الحرة بميناء الوديعة البري للعمل على جذب وتشجيع الاستثمار للبلاد ورفد الاقتصاد الوطني و تشغيل أيدي عاملة والتي ستساهم في تخفيف نسبة البطالة .

وأشاد نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سالم الخنبشي، خلال لقائه بإدارات الميناء، بجهود إدارة الميناء في تذليل وتسهيل العمل في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

واكد الخنبشي على أهمية توظيف الإمكانيات المتاحة بالميناء لصالح تطوير البنى التحتية..

ونوه بان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالميناء والطاقم العامل فيه لتجاوز عدد من الصعوبات التي ستساعد في تعزيز نشاطه خلال الفترة القادمة..

وناقش نائب رئيس الوزراء مع إدارة الميناء عدد من القضايا واحتياجات الميناء وتعزيز خدماته وتحسينها نحو الأفضل.

واستمع من مدير عام الميناء مطلق الصيعري و مدراء الإدارات المدنية والعسكرية والأمنية بالميناء، الى هموم وتطلعات إدارة الميناء والسبل الممكنة للتطوير والتحسين نحو الأفضل.

ويعد ميناء الوديعة المنفذ البري الوحيد الذي يربط الجمهورية اليمنية بالمملكة العربية السعودية بعد اغلاق منفذي الطوال وعلب بفعل المواجهات العسكرية بين قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي ومليشيا الحوثي منذ حوالي خمس سنوات.

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