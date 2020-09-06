شكرا لبحثكم عن خبر حل سياسي عاجل لإنقاذ 81 بالمئة من سكان اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، أن 81 بالمئة من سكان اليمن يعيشون في فقر مدقع.

وقالت اللجنة في تغريدة على حساب مكتبها في اليمن على موقع التدوين المصغر " تويتر "، تابعها " المشهد اليمني "، أن نحو 10 بالمئة من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع فقط، بينما في اليمن 81% من السكان يعيشون في فقر مدقع.

وأكدت على أن اليمن بحاجة إلى حل سياسي عاجل لإنهاء الصراع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حذر من خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع في أربعة بلدان متأثرة بالصراع، هي اليمن والكونغو وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان، مشيرا إلى أن حياة الملايين في خطر.

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