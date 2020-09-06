شكرا لبحثكم عن خبر حادثة مؤلمة في محافظة الضالع تسفر عن وفاة 4 فتيات من أسرة واحدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية عن وفاة 4 فتيات غرقا في مديرية جحاف بمحافظة الضالع. ووفقا للمصادر فإن الفتيات الأربع تتراوح أعمارهن بين 12 و14 عاما من عائلتي محمد أحمد عمر وعلي أحمد عمر. وغرقت الفتيات في إحدى السدود المائية بقرية الموقبة منطقة العزلة مديرية جحاف. وفي الأسابيع الماضية هطلت أمطار غزيرة على مختلف محافظات الجمهورية وتسببت بوفاة المئات وتشريد الآلاف وخسائر مادية كبيرة.

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