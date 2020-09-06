شكرا لبحثكم عن خبر انفجار يهز مدينة تعز وسقوط ضحايا من المدنيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن عدد من المدنيين أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة تعز.

ووفقا للمصادر فإن العبوة المتفجرة تم زرعها بالقرب من سوق القبة وهو سوق شعبي لبيع القات.

وتسبب الانفجار بإصابة عدد من المدنيين ثلاثة منهم إصابتهم بليغة.

فيما تحدثت مصادر إعلامية أن العبوة كانت تستهدف طقم تابع لمحور تعز ، غير أنه لم يصاب أحدد من أفراد الطقم .

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وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت قبل اسبوعين في حادثة مماثلة أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود.