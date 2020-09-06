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انفجار يهز مدينة تعز وسقوط ضحايا من المدنيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن عدد من المدنيين أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة تعز.

ووفقا للمصادر فإن العبوة المتفجرة تم زرعها بالقرب من سوق القبة وهو سوق شعبي لبيع القات.

وتسبب الانفجار بإصابة عدد من المدنيين ثلاثة منهم إصابتهم بليغة.

فيما تحدثت مصادر إعلامية أن العبوة كانت تستهدف طقم تابع لمحور تعز ، غير أنه لم يصاب أحدد من أفراد الطقم .

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وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت قبل اسبوعين في حادثة مماثلة أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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