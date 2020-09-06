عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل حوثيين في البيضاء إثر محاولة تسلل فاشلة

الأحد 6 سبتمبر 2020

الخليج 365

بعدما اندلعت مواجهات بين الجيش الوطني اليمني وميليشيا الحوثي، السبت، أثناء محاولة مجاميع من عناصر الميليشيات التسلل باتجاه منطقة المشيريف، ووادي "اللب" شمالي محافظة البيضاء، لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم بنيران الجيش الوطني.



كما أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل المليشيا الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

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بالتزامن مع ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها، ومصرع وجرح من كان على متنها.

من جهة أخرى، قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، بقذائف الدبابات إحدى قرى مديرية القريشية في البيضاء، وسط اليمن، بعد ساعات على قيامها بنسف منزلين في القرية.

وقالت مصادر محلية إن قرية الزُّوب تعرضت لقصف عشوائي بقذائف الدبابات ما أدى إلى تعرض عدد من المنازل لأضرار جسيمة.

فيما أتت هذه الجريمة بعد 24 ساعة على إقدام الميليشيا على تفجير عددا من المنازل في قرية الزوب، في جريمة لاقت استنكارا واسعا مما تقوم به من انتهاكات بحق المواطنين.