شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يتوقع حدث نادر في اليمن خلال الثلاثة أيام القادمة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الفلكي " ابو ناصر البابكري " ان الحدث النادر لهذا العام في اليمن هو ازدياد عدد تدفق الموجات الشرقية الرطبة الى مناطق اليمن .
حيث من المتوقع خلال ٧٢ ساعة القادمة دخول موجة رطبة الى بلادنا قادمة من بحر العرب تعتبر قوة هذه الموجة من خفيفة الى متوسطة ، لكن من المحتمل ان تسبب في هطول أمطار مابين متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق ، خيث تشير التوقعات ان يتركز الهطول المطري على مناطق متفرقة من غرب المهرة، حضرموت ،شبوة ، أبين، عدن ، لحج ،البيضاء ،مأرب وعلى بعض المرتفعات الغربية الممتده من صعدة شمالا حتى تعز والضالع مرورا على بعض الهضاب الداخلية .
واضاف " البابكري " ان اماكن مناطق الهطول قد تتغير مع التحديثات القادمة ، وقد تدخل مناطق جديدة في رقعة توزيع الهطول .
اما بالنسبة لتوقعات هطول الأمطار ليومنا هذا السبت فمن المتوقع بأذن الله تعالى نشوء بعض القطع الركامية الرعدية الماطرة على بعض المناطق الجنوبية الغربية من الهضبة الجنوبية لوادي حضرموت ، وبعض مرتفعات جنوب شبوة ، بشكل متفرق على بعض مرتفعات شرق ووسط أبين ، وشمال شرق لحج ، ومرتفعات شرق ووسط تعز وعلى بعض مرتفعات شرق الحديدة ومن المحتمل كذلك على بعض اجزاء من ريمه والمحويت وعمران .
وتشير التوقعات إلى أن اغلب المناطق ستشهد قطع ركامية صغيرة ومتفرقة قد تكون رعدية.
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