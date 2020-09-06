شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو..”البخيتي” ينجح في لم الشمل مع أسرته في بريطانيا بعد فراق عام والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وصلت اليوم إلى مطار هيثرو في بريطاني أسرة الناشط السياسي علي البخيتي بعد إنطلاقها من مطار الدوحة يوم أمس لتجتمع الأسرة بعد فراق عام كامل.
وكان الناشط السياسي "علي البخيتي قال في تغريدة سابقة له رصدها "المشهد اليمني"، إنه من المقرر وصول أسرته إلى بريطانيا اليوم السبت بعد إنطلاقها من مطار الدوحه ليل أمس الجمعه.
ونشرت توجان البخيتي ابنة الناشط علي البخيتي، مساء الأمس صورا تجمعها هي وأخوتها عدا مصبار ووالدتها وهم خارج مطار الدوحة وعلقت قائلة :" إلى بريطانيا ".
وأشار البخيتي في تغريدة له إلى أن أفراد أسرته التي تتألف من زوجته تهاني البخيتي وأولاده ديانا وغاندي و جوليا ومصبار وعلياء وتوجان قد أقلعت بهم الطائرة يوم أمس الموافق 4 سبتمبر والذي يتصادف مع ميلاده ليصلوا إليه ويجتمع شمل الأسرة المفترقة منذ عام.
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