شكرا لبحثكم عن خبر ”فيديو” حريق هائل في مخزن للنفط في المعافر بتعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اندلع حريق هائل في أحد مخازن المشتقات النفطية, في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الفائتة, بسوق الأحد بمديرية المعافر جنوب تعز.
وقالت مصادر محلية إن النيران اشتعلت في دينة محملة بالبترول بالقرب من مخزن مليء بالمشتقات النفطية في سوق الاحد.
وأضافت أن “المخزن يتواجد في الخط الدائري بالقرب من مركز صحتك الطبي ، ويتبع تاجر المشتقات النفطية احمد حمود”.
وأفادت المصادر إن الانفجار الناتج عن اشتعال النيران بالمخزن نتج عنه وقوع إصابات بينهم ابن مالك المخزن، فيما هرع المواطنين وأصحاب القرى المجاورة إلى المكان لإخماد الحريق.
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