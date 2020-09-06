شكرا لبحثكم عن خبر اليمن ليست قندهار.. شاهد بالفيديو عناصر حوثية تعتدي على طالب في كلية المجتمع بصرف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت عناصر تابعة لميليشيا الحوثي على الإعتداء على أحد طلاب كلية المجتمع في صرف محافظة صنعاء بسبب وقوفه للحديث مع أستاذته في ساحة الكلية.

وأظهر مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #اليمن_ليست_قندهار لحظة الإعتداء على الطالب من قبل مجموعة من العناصر الأمنية المحسوبة عى أمن المنشئات التابعة لميليشيات الحوثي في كلية المجتمع صرف في محافظة صنعاء بينما كان باقي الطلاب يشاهدون هذا الإعتداء مندهشين من تصرف حراس الفضيله حد قولهم.

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وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات عدة اعتداءات وتجاوزات بحق المواطنين تحت حجة قيود فرضتها الميليشيا لمنع الإختلاط بين الجنسين سواء في الجامعات أو المنشئات الترفيهيه خاصة في صنعاء.