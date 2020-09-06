شكرا لبحثكم عن خبر في ضربة كبرى للمليشيات الحوثية.. وفاة محافظة محافظة البيضاء المعين من الحوثيين متأثراً بجراحه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر مطلعة أن محافظ محافظة البيضاء المعين من الحوثيين مات متأثرا بجراحه .

وقالت المصادر إن الشيخ علي محمد المنصوري محافظ محافظة البيضاء توفي يوم امس الجمعة متأثراً بجراحه التي اصيب بها قبل عدة أيام اثر مواجهات مع الجيش الوطني .

وضجت صفحات ناشطي الحوثي بالتعازي الخاصة بالمنصوري .

ويعد مقتل المنصوري وهو من المشايخ الذي سهلت دخول الحوثيين إلى البيضاء ضربة عسكرية للحوثيين ومشايخ القبائل الذين يتبعونهم .