شكرا لبحثكم عن خبر في ضربة كبرى للمليشيات الحوثية.. وفاة محافظة محافظة البيضاء المعين من الحوثيين متأثراً بجراحه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر مطلعة أن محافظ محافظة البيضاء المعين من الحوثيين مات متأثرا بجراحه .
وقالت المصادر إن الشيخ علي محمد المنصوري محافظ محافظة البيضاء توفي يوم امس الجمعة متأثراً بجراحه التي اصيب بها قبل عدة أيام اثر مواجهات مع الجيش الوطني .
وضجت صفحات ناشطي الحوثي بالتعازي الخاصة بالمنصوري .
ويعد مقتل المنصوري وهو من المشايخ الذي سهلت دخول الحوثيين إلى البيضاء ضربة عسكرية للحوثيين ومشايخ القبائل الذين يتبعونهم .
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