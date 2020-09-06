شكرا لبحثكم عن خبر لتغطية خسائرها البشرية في الجبهات .. وزير يمني يحذر من استغلال مليشيا الحوثي لهذه الفئة! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني من استغلال مليشيا الحوثي الإنقلابية فئة الأشد فقرًا في مناطق سيطرتها لتغطية خسائرها البشرية في الجبهات القتالية.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن الإرياني قوله؛ إن نداء الاستغاثة الذي أطلقه رئيس الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرًا، نعمان الحذيفي، يكشف جانبًا من الكارثة التي حلت بأحد فئات المجتمع اليمني ممن تمارس مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحقهم جرائم إبادة جماعية عبر حشدهم والزج بهم "دون أي خبرة قتالية" إلى جبهات القتال.

وأوضح وزير الإعلام، أن هذا النداء للمجتمع الدولي جاء بعد أشهر قليلة من إطلاق زعيم مليشيا الحوثي ما أسماه "برنامج وطني للعناية بأحفاد بلال" والذي كان يافطة للتغرير بهم واستدراجهم لمحارق الموت، واستغلالهم لتغطية العجز البشري الذي تعانيه المليشيا بعد تكبدها خسائر فادحة في مختلف جبهات القتال.

وطالب الإرياني الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري بالقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم، ووقف استغلال مليشيا الحوثي للحالة المعيشية لهذه الشريحة من المجتمع، واستخدامها لهم وقودًا لمعارك المليشيا العبثية ومخططات نظام طهران التي تستهدف أمن اليمن والإقليم والعالم.