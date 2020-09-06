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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة
أعلن مكتب الصحة العامة بمحافظة حجة، السبت، توقف تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الشهيد الدكتور ياسر وثاب بمديرية خيران المحرق بسبب نفاد كمية المحروقات لدى المستشفى.
وأكد بيان صادر عن مكتب الصحة أن توقف مستشفى الشهيد وثاب، يعد بمثابة كارثة إنسانية تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي في المحافظة، لافتاُ الى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يهدد بتوقف تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات المحافظة وتوقف عمليات الإسعاف والطوارئ.
وأوضح البيان أن احتجاز السفن النفطية يهدد حياة المواطنين بالموت المحتم لمئات الآلاف من الأطفال والنساء والمرضى خاصة في ظل انتشار الأوبئة.
وجدد مكتب الصحة دعوته للمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي للاضطلاع بدورة تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من قتل مباشر وغير مباشر عبر الحصار الخانق وقطع الرواتب ونشر الأوبئة وتدمير البنية التحتية للقطاع الصحي، مشيرا في الوقت ذاته الى أن قرار المنظمات الأممية برفع دعمها للقطاع الصحي في ظل عجزها عن ايقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن.
وكان وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ادان استمرار تحالف العدوان وإمعانه في زيادة معاناة الشعب اليمني متهما تحالف العدوان بالوقوف وراء انسحاب المنظمات الدولية من دعم القطاع الصحي في اليمن، فضلا عن احتجازه للمشتقات النفطية .
وقال ان المنظمات الداعمة للقطاع الصحي أوقفت بالفعل حوافز الأطباء و الكادر الصحي العامل في المستشفيات ” ؛مؤكداً أن قرار انسحاب المنظمات من دعم القطاع الصحي هو قرار سياسي بالأساس .
وحمل الدكتور المتوكل المنظمات الدولية المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي وزيادة حالات الوفاة خاصة بين مرضى الأمراض المزمنة نتيجة استمرار العدوان والحصار ومنع دخول المشتقات النفطية .
وطالب المنظمات الحقوقية في العالم إلى رفع الصوت عاليا تجاه مظلومية الشعب اليمني ومعاناته جراء استمرار العدوان والحصار .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الحصار القاتل.. اليمن تعلن اغلاق أول مستشفياتها الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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