بالصور .. تحول مفاجئ في تعز ضد السعودية والإمارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

في مارس من العام 2019م خرجت مسيرة جماهيرية في تعز، دعا لها حزب الإصلاح للاحتفاء بالذكرى الرابعة لما يسمى بعاصفة الحزم.

وقد رفع المشاركون في المسيرة صورا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان إلى جانب شعار حزب الإصلاح، مرددين شعار “شكراً سلمان”.

وبعد أقل من عام، خرجت بالأمس مسيرة اخرى تندد بالتدهور المتسارع للعملة المحلية، وارتفاع الأسعار.

ورفع نفس المشاركون في المسيرة التي جرت في شارع جمال وسط مدينة تعز شعارات مناهضه للسعودية والامارات محملين التحالف بقيادة السعودية “المسؤولية عن انهيار العملة الوطنية”، متهمين إياه “بتعطيل الموانئ، وفرض الحصار الجائر على اليمن.

وشهد الريال اليمني في المناطق المحتلة خلال الأيام الماضية، تراجعاً أمام العملات الأجنبية مسجلًا أدنى مستوى له في تاريخه، وفق مصادر مصرفية.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد، بحسب ذات المصادر، أكثر من 804 ريالات يمنية في مناطق سيطرة التحالف، و601 ريالات في المناطق فير المحتلة، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع، خاصة الاستهلاكية.

وقد اثار رفع الإصلاح لشعارات مناهضة للتحالف ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي سخرت في مجملها من تقلبات الحزب وعناصره.

وأكد الناشطون أن اليمنيين لم ولن ينسوا كلمة شكرا سلمان التي كان الاصلاحيين في تعز أول من رفعها صبيحة اليوم التالي من اعلان الحرب على اليمن، ثم خرج هؤلاء اليوم من جديد في تعز بصور تدين تآمر التحالف وأطماعه في اليمن.

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