شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن عودة الإمارات لواجهة المشهد العسكري في جبهات محافظة ابين جنوب اليمن من خلال اسنادها لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بقصف جوي استهدف القوات الحكومة التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي .

وبينت المصادر بأن الإمارات لم تسلم للانتقالي الجنوبي طائرات مسيرة بل القوات الإماراتية هي من قامت بتسيير طائرة مسيرة لاستهداف القوات الحكومية في إطار مشروع جديد يسعى لإيهام الشرعية بأن أبوظبي سلمت طائرات مسيرة لقوات الانتقالي .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بعد محاولته الفرار إلى الخارج .. أنباء عن تصفية الأمير فهد بن تركي في احد المنافذ الحدودية للسعودية مع البحرين؟!

قيادات في الشرعية تتوقع سقوط مأرب بيد الحوثيين وتحمل التحالف المسؤولية

شاهد : اكبر قبائل مأرب توقع اتفاق سلام مع الحوثيين وهذه أبرز بنود الاتفاق (وثيقة )

ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة)

Advertisements

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ولفتت المصادر بأن الإمارات تخشى من استخدام الطائرات المسيرة ضد قواتها المتوجدة في اليمن من قبل الانتقالي نفسه لذلك فضلت الدخول المباشر في المعركة لاسناد مقاتلي الانتقالي ضد القوات الحكومية في مختلف محاور القتال في جبهة ابين .

في السياق قصفت القوات الحكومية امس السبت مواقع مقاتلي الانتقالي الجنوبي في القطاع الأوسط بالقذائف المدفعية مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الانتقالي .

وتشهد جبهات أبين معارك ضارية بين القوات الحكومية والانتقالي الجنوبي استهدف على إثرها الطيران الاماراتي المسير مواقع القوات الحكومية بعدة غارات محدثا فيها العديد من الخسائر في العتاد والقوى البشرية .