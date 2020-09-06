شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يضغطون على المؤتمر لإقالة نجل الرئيس صالح من الحزب بعد تعزيته في استشهاد العليلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت المليشيا الحوثية ضغوطاتها على حزب المؤتمر الشعبي العام فرع صنعاء القابع تحت سيطرتهم لإقالة العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق من الحزب .

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين للمشهد اليمني اليوم الجمعة أن الحوثيين مارسوا ضغوطات على قيادات كبيرة في حزب المؤتمر فرع صنعاء والقابعين تحت سيطرة المليشيا الحوثية بينهم صادق أمين أبو راس رئيس الحزب ويحيى الراعي الأمين العام المساعد وغيرهم لإقالة العميد أحمد علي من الحزب.

وأضافت المصادر أن الحوثيين خيروا القيادات المؤتمرية بتحديد موقف واضح من تحركات العميد أحمد علي والذي اتهموه بمساندة دول التحالف العربي والجيش الوطني بعد تعزيته في استشهاد الشيخ ربيش علي وهبان والذي استشهد أثناء قيادته للهجوم على فلول المليشيا الحوثية في محافظة مارب .

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وأكدت المصادر أن الحوثيين اتهموا المؤتمر بالخيانة والعمالة والارتزاق والوقوف مع العدوان وغيرها من التهم والتي توجهها المليشيا للقيادات الوطنية التي ترفض الخنوع للمليشيا وتدافع عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية ومن أبرزها الحرية والمساواة والتي تحاول طمسها المليشيا الحوثية .

وشنت عدد من وسائل الإعلام الحوثية والناشطين التابعين لهم حملة ضد قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام فرع صنعاء بالتزامن مع ضغوطات حوثية عليا على هذه القيادات والتي تفرض عليها المليشيا الإقامة الجبرية .

ويعتبر الشيخ ربيش علي وهبان عضو مجلس النواب عن التجمع اليمني للإصلاح أحد أبرز الشخصيات القبلية والحزبية والقيادية صاحب مسيرة حافلة بالنضال والعطاء والخير والإصلاح الإجتماعي والذي مثل استشهاده خسارة على اليمن .