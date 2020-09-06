شكرا لبحثكم عن خبر ابتدأ من السبت.. التحقق من الأسماء لصرف المرتبات المتأخرة للتربية بمناطق الحوثيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء أنه سيتم غدا السبت التحقق النهائي لصرف المرتبات المتأخرة من أكتوبر 2019 حتى فبراير 2020 للعاملين في مجال التربية والتعليم في مناطق سيطرة الحوثيين .
وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني "اليوم الجمعة أن أحد المصارف في مناطق سيطرة المليشيا سيدشن مع اليونيسف مشروع الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس .
وأضافت المصادر أن هذه المرحلة من التدشين لمشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس" يعتبر مرحلة التحقق الاخيرة.
وأكدت المصادر بدأ مرحلة التحقق في السبت 5 سبتمبر 2020 وستغطي الأشهر من اكتوبر 2019 الى فبراير 2020.
وتدفع منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة حوافز للعاملين في قطاع التربية والتعليم في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بعد إيقاف المليشيا لمرتبات المعلمين وغيرهم من الموظفين بعد اغتصابهم للسلطة نهاية عام 2014م .
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