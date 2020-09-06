شكرا لبحثكم عن خبر انتهاكات اريترية بحق مئات الصيادين اليمنيين.. والافراج عن 25 صيادا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، ان 25 صياداً يمنياً عادوا إلى مدينة الخوخة، بمحافظة الحديدة بعد يومين من اختطافهم واحتجازهم من جانب السلطات الإريترية، في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر،

وقال صيادون، إن السلطات الاريترية رحلت الصيادين بعدما كانت قد احتجزتهم أول من أمس (الأربعاء) ونقلتهم إلى منطقة "وعد" واستولت على 2 من قواربهم.

ووفقا لـ "نيوز يمن"، فقد وصل 28 صيادا يمنيا الثلاثاء الماضي الى الساحل الغربي بعد فترة من احتجازهم في إريتريا ومصادرة اثنين من قواربهم.

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وبلغت الانتهاكات الاريترية بحق الصيادين اليمنيين ذروتها خلال الشهرين الماضيين، حيث تعرض عشرات الصيادين للاختطاف من المياه الإقليمية في البحر الأحمر، وكذا للاحتجاز ومصادرة معداتهم وقواربهم.

وفي شهر يوليو الماضي احتجزت السلطات الاريترية 30 صيادا يمنيا وصادرت 6 قوارب، وفي شهر أغسطس احتجزت 100 صياد وصادرت 14 قارب صيد، إضافة إلى احتجاز 43 آخرين بداية الشهر الجاري ومصادرة 5 قوارب.

وناشد صيادون الجهات المعنية بوضع حد نهائي لمعاناتهم في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر.