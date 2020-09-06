‎حملة دولية تطالب الأمم المتحدة بوقف الحرب وفك الحصار عن الشعب اليمني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

‎نظم المستشار .د طارق سلطان الزريقي الامين العام للمنظمة الانسانية للسلام والإغاثة والتنمية HOPRD حملة دولية لمنظمات المجتمع المدني الدولية لدعم اليمن تطالب الأمم المتحدة والامين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بسرعة رفع الحصار الظالم عن الشعب اليمني.. حيث تضمنت رسائل من منظمات المجتمع المدني الدولية موجهة إلى الامين العام للامم المتحدة جاء فيها:-

‎السيد الامين العام للأمم المتحدة المحترم

‎بعد التحية والتقدير:

‎ نود أن نبلغكم بإحاطة عاجلة حول الأوضاع الإنسانية الخطيرة في اليمن، جراء الإجراءات التي تستهدف حياة الانسان وتنتهك حقوقه المدنية، ومنها احتجاز سفن المشتقات النفطية، الأمر الذي عرض حياة الآلاف من المرضى في المستشفيات إلى خطر الموت، وعطل الحياة وخاصة قطاع المياه والصرف الصحي، في ظل عدم صرف مرتبات أكثر من مليون موظف حكومي منذ أكثر من خمس سنوات، وانتشار الأوبئة والأمراض الصحية والتي كان آخرها كوفيد 19.

‎ الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة، اولها سرعة الافراج عن السفن المحملة بالوقود والسماح بافراغها بميناء الحديدة لتشغيل الخدمات الصحية والحيوية التي لا يستطيع أي إنسان العيش بدونها وسرعة صرف مرتبات الموظفين حتى لا تستمر المجاعة ويموت الأطفال والنساء، نرجوا ان يتم تحييد الخدمات والمتطلبات الأساسية عن السياسة ومنع استخدامها، لأنها تصبح قاتلة للشعب اليمني.

‎ مع كل الاحترام تطالب منظمات المجتمع المدني والإتحادات الدولية الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول والمنظمات التدخل السريع والعاجل لإنقاذ الشعب اليمني، وتطالب بقرار عاجل يقر الآتي:-

‎ 1- وقف الحرب والحصار على اليمن

‎ ٢- فتح مطار صنعاء

‎ ٣- السماح بإدخال الأدوية والوقود والاغذية عبر ميناء الحديدة دون قيد أو شرط

‎ ٤- صرف مرتبات موظفي الدولة وعدم استخدامها كورقة ضغط سياسية او عسكرية.