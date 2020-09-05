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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحقق انتصارات نوعية بالجوف والبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، السبت، انتصارات نوعية في محافظتي الجوف والبيضاء، وذلك بإسناد من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية.
وقال الجيش الوطني، في بيان، إن قواته مسنودة برجال القبائل، شنت هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية شرقي مدينة الحزم عاصمة الجوف، أسفر عن تحرير مواقع استراتيجية.
وأشار البيان، إلى أن القوات المشتركة، تمكنت من تحرير مواقع "قرن الكدادي" و"جبل عرفان"، فيما تواصل التقدم صوب قرية "بئر المزاريق"، شمال شرق مدينة الحزم.
كما تمكنت القوات الحكومية، من قطع خطوط إمداد المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا في جبهتي "النضود" و"العلم".
وساندت مقاتلات التحالف العربي المعارك على الأرض بسلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الانقلابيين.
وفي محافظة البيضاء، تكبدت مليشيا الحوثي، عدد من القتلى والجرحى في معارك مع الجيش اليمني بجبهة "المشيريف"، شمالي المحافظة.
وتمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط محاولة تسلل حوثية إلى "وادي اللب" وأجبرتها على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، وفقا لمصادر عسكرية.
وصعدّت المليشيا الحوثية مؤخرا من عملياتها العسكرية في عدد من المحافظات اليمنية، بهدف إحباط التحركات الأممية لتفعيل الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار.
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