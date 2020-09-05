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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحرر عدد من المواقع شرقي مدينة الحزم بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حررت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، اليوم السبت، عدداً من المواقع شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف بعد هجوم شنته على مواقع تمركز المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.
وبحسب موقع (سبتمبر نت) فقد شنت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل هجوماً واسعاً على مواقع المليشيات تمكنت خلاله من تحرير مواقع قرن الكدادي، وجبل عرفان، والاقتراب من قرية بئر المرازيق، وقطع خطوط الإمداد لمليشيا لحوثي الإنقلابية في جبهتي النضود، والعلم.
وأشار الى ان المواجهات التي رافقتها سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات المليشيا المتمردة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية.
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