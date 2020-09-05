شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الكويتي يذيع بيانا هاما بشأن " الصباح " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي خبراً مفاده أن صحة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة وتتحسن.

من جانبه قال الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس وزراء الكويت، مساء السبت، أن آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لأمير البلاد ، صحته مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت”.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر بلاده، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

وأجرى أمير الكويت عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح.