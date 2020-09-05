شكرا لمتابعة خبر عن ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أرتدى ثلاثة شبان يمنيين ، ملابس نسائية وعملوا المكياج ، وقاموا بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم بإحدى قرى مديرية بعدان ، في محافظة إب ، وفقا لوثيقة رسمية.

ووصفت الوثيقة الموجهة الى ادارة البحث الجنائي ، بان الشبان الثلاثة الذين ينتمون الى قرية مرارة ، دواشين ومتشبهين بالنساء.

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و نوهت الوثيقة ، بان الشبان قاموا بالرقص الماجن وبالتصوير ، ونشروا الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، في اجراء وصف بانه مخالف للدين والعادات والتقاليد.

و في ذات السياق ، قالت مصادر امنية ، انه تم اليوم السبت ، القاء القبض على الشبان الثلاثة.

غير ان نشطاء اعتبروا ما قام به الشبان ، في عرس قريبهم يعد نوع من المرح والدعابة.

واستنكروا معاقبتهم والتشهير بهم والزج بهم في السجن ، معتبرين ذلك سلوك داعشي وسيصبح الممثل محكوم عليه بالإعدام سلفاً.

*المشهد اليمني