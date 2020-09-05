شكرا لمتابعة خبر عن ثلاث كلمات هامة تثير جنون جماعة الحوثيين .. تعرف عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء ، اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020م ، عن أبرز ثلاث كلمات هامة تثير جنون جماعة الحوثي.

وقالت المصادر لـالمشهد اليمني انه بمجرد سماع جماعة الحوثي لكلمة السلام يجن جنونها ، لكونها تقتات على الحرب وتتاجر بمعاناة المواطنين و الآمهم.

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وبينت المصادر أن مطالبة موظفي الدولة بمرتباتهم المنقطعة منذ أكثر من خمس سنوات ، تدفع جماعة الحوثي الى كيل التهم وتخوين كل من يطالب بها.

ولفتت المصادر الى أن الكلمة الثالثة النوع الاجتماعي أو الجندر هي الاخرى تجعل جماعة الحوثي تحرمها وكأنها خطيئة.

وتمارس جماعة الحوثي انتهاكات حقوقية بحق ملايين الموظفين والعشرات من النشطاء والصحافيين.

*المشهد اليمني