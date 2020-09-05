شكرا لمتابعة خبر عن معارك عنيفة جنوب مأرب .. خسائر كبيرة للحوثيين وهذا ما حدث لعناصر متسللة وتعزيزات كانت في طريقها الى ماهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتدت المعارك اليوم السبت في ماهلية جنوب مأرب ، في وقت كبدت قوات الجيش والمقاومة من أبناء قبيلة مراد ، وجماعة الحوثي خسائر كبيرة، في الارواح والعتاد.

ونقل مأرب برس عن مركز سبأ الاعلامي قوله ، ان قوات الجيش والمقاومة احبطت محاولة تسلل عناصر حوثية لم يحدد عددهم وتمكنت من القضاء على العناصر المتسللة بماهلية.

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فيما تم إحراق طقم ومقتل من عليه بنيران قوات الجيش الوطني بذات الجبهة.

بدوره طيران التحالف استهدف تعزيزات لجماعة الحوثي كانت في طريقها الى ماهلية ودمرت الغارات آليات واطقم عسكرية ، وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين.