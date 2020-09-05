شكرا لمتابعة خبر عن مسلحين مدنيين على طقم عسكري يغتالون جندي من قوات الحزام الامني في عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي احد الجنود التابعين لقوات الحزام الأمني الجنوبي في مدينة عدن ، مصرعه في الساعات الاولى من فجر السبت الموافق 5 سبتمبر 2020م ، بالقرب من أحدى النقاط الأمنية التي تقع في جولة الكراع.

وبحسب افادة مصدر أمني في عدن ، فقد أكد بأن مسلحين مدنيين كانوا على متن طقم عسكري لون بيج ، أطلقوا النار على أحد جنود قوات الحزام الأمني في دار سعد.

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وكشف المصدر ، بأن إطلاق النار تسبب بمقتل الجندي (نهين جمال عبدالله) في خط اللحوم ، بينما كان في طريق العودة إلى منزله الواقع بالمدينة الخضراء.

وأكد المصدر الامني الذي فضل عدم ذكر اسمه ، بأنه تم نقل جثة الجندي إلى مستشفى عدن الألماني.