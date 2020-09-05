شكرا لمتابعة خبر عن إعلاميين جنوبيين يتهمون الجنرال الأحمر بسقوط بعض المواقع في مأرب بيد الحوثيين .. والأخير يرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد مكتب نائب الرئيس علي محسن الأحمر ، السبت الموافق 5 سبتمبر 2020م ، حملات التشويه التي يقودها إعلاميين جنوبيين تستهدف شخصه وتحمله مسؤولية سقوط بعض المواقع في مأرب بيد الحوثيين .

وقالت مصادر في الرئاسة اليمنية عن المكتب قوله : إن تحميل الشرعية مسؤولية سقوط بعض المواقع في مأرب والجوف بيد قوات الحوثي ليس منصف وعادل .

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وأضاف أن أطراف في التحالف ، لهم اليد الطولى في تمكين الحوثي من مأرب بدليل استهدافهم لمواقع الجيش الوطني في ماهيلة.

وكان الإعلامي عادل اليافعي ، قد شن حملة اعلامية ضد نائب الرئيس ، قائلا في احدى تغريداته : ’’رغم الدعم المهول والاموال التي لا تعد ولا تحصى من قبل التحالف ، الا أن الهزائم تتوالى ولم يبقى الا شبرين في مأرب ونصف شبر في تعز بيد الشرعية ، وختتم بالقول: وماذا بعد يا عالم‘‘؟

جاء ذلك عقب اعلان قوات الحوثيين سيطرتها الكاملة على ماهلية ورحبة في محافظة مأرب.