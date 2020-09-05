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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : صنعاء هذه اللحظة.. دوي انفجارات عنيفة متعاقبة في أرجاء أمانة العاصمة (مستجدات طارئة).

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements دوى انفجارات متقطعة في عدة اجزاء بالعاصمة صنعاء دون ان يترافق الدوي مع صوت تحليق لطائرات التحالف العربي . وتعاقبت اصوات الانفجارات المتقطعة الي تخللتها فترات من السكون قبيل ان تتجدد قبل قليل وبحسب سكان محليين فان اصوات الانفجارات سمعت بشكل اوضح في شمال صنعاء.

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