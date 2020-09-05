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عدن - ياسمين التهامي - عسكري سعودي يُصاب بالشلل الرباعي بسبب "العين والحسد" وعند زيارة ‘‘الحاسد’’ حدث ما لم يكن في الحسبان (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements عسكري سعودي سابق، رواية أشبه بالخيال وذلك عقب إصابته بشلل رباعي في حادث قال إنه بسبب العين والحسد. وقال العسكري السعودي، خلال استضافته في برنامج "الراصد" على قناة الإخبارية “كنت في العمل وخرجت لمهمة خاصة وصار لي حادث، وجاني شلل رباعي نهائي حتى إيدي ما كانت تتحرك، وبعدها زارني واحد في المستشفى وقالي يمكن إنها عين”. وأضاف “الشهراني”: “أخوي بدأ بهذا الرجل، الرجال توضأ وقرأ وجاني أخوي وجاب الغسول حق الرجل وكب علي، وفجأة كدا جلست جلوس طبيعي، والحمد لله من بعدها بدأت اتحسن”. وأكد سعد الشهراني، أن ما حدث له كان بسبب العين، ويظهر ذلك في علامات على جسده، إلا أنه استدرك حديثه بالإشارة إلى أن ذلك هو “قضاء وقدر”.

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