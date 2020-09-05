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عدن - ياسمين التهامي - مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’ ينشر صورة محرجة لـ رئيس عربي : هذا مؤسس نظرية العمل عن بُعد.. شاهد من يكون؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الإعلامي السوري، المذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم، من رئيس عربي غادر البلاد قبل سنوات ولم يعد إليها. ونشر القاسم على حسابه في تويتر، صورة للرئيس اليمني، كُتب عليها "مؤسس مفهوم العمل عن بعد الرئيس عبدربه منصور هادي.. معلقًا عليها "فعلًا". ولاقت تغريدة القاسم ردورًا واسعة، حيث علق حساب يحمل اسم "شهم مسكون" بالقول: "في اليابان .. استقال رئيس الوزراء " شينزو آبي " من منصبه بعد أن رأى أن وضعه الصحي لا يساعده على الاستمرار بخدمة وطنه و شعبه على الوجه الأمثل .. أما في بلادنا .. يجب أن يبقى " الزعيم المعتل " في منصبه حتى لو فقد الشعب عقله و صحته و عافيته و كل مقومات حياته !!". وقال "رامي الجندي" : وفي تركيا، في بداية فيلم وقال "رامي الجندي" : وفي تركيا، في بداية فيلم كورونا .. اعتقد وزير الداخلية سليمان صويلو انه أخطأ في أحد مهامه، فقام بتقديم استقالته علنا، بعدها بلحظات خرج الأتراك و صرخوا وطالبوه بالرجوع عن استقالته. وصل الأمر للرئيس الذي رفض استقالاته لكفاءته و أمانته، لماذا ناخذ البعيد قدوة إذا كان في مثال قريب؟! المصدر: تويتر

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