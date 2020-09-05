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عدن - ياسمين التهامي - محادثة سرية خاصة تكشف مفاجأة بشأن علاقة “هيفاء وهبي” بقضية "فتاة فيرمونت"

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جديد اب برس

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الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بغضب على الزج باسمها في قضية “فتاة فيرمونت” المتورط فيها عدد من الأشخاص بالاعتداء على فتاة جنسيا داخل “فندق فيرمونت نايل سيتي” في القاهرة عام 2014. وكان محامي مصري، تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام في مصر، هيفاء بأن لها دورًا رئيسا في جريمة “فيرمونت” طالبا استدعائها كمتهمة في القضية للتحقيق معهم، قالت هيفاء وهبي في ردها: “قلة الذوق معاكم لأوسخ درجات”. وجاء رد وهبي من خلال خاصية “الاستوري” في “إنستغرام” حيث نشرت محادثة جرت بينها وبين صحفية مصرية حاولت الحصول منها على تصريح رسمي وردّ بشأن ورود اسمها في تلك القضية. وحين قالت الصحفية: “هناك خبر متداول عن قيام أحد المحامين بطلب استدعاء فنانين بينهم هيفاء وهبي للتحقيق في قضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة بقضية فيرمونت كمتهمين وادعى المحامي إنهم على علم بتنظيم تلك الحفلات من أجل زيادة عدد المشاركين فيها”. فقالت وهبي: “أنا لولا إني محترمة وهمسك نفسي عشان ماقلش أدبي، كنت قلتلك يللا من هنا يا جزمة”. وردّت عليها الصحفية مجددًا تقول: “يافندم أنا متشكرة جدًا لحضرتك لكن أنا بقول لحضرتك على كلام بيقوله محامي.. وأنا بحترمك وآسفة على الإزعاج”، لترد هيفاء وهبي قائلة: “يللا من هنا واوعى تبعتيلي تاني، دانتوا وصلت قلة الذوق معاكم لأوسخ درجات”. (المرصد)