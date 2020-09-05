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عدن - ياسمين التهامي - الجيش يرفض تنفيذ أوامر أردوغان.. وتمرد عسكري في تركيا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements صحيفة دي فيلت الألمانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من جنرالات الجيش قبل أيام، إغراق فرقاطة أو سفينة يونانية"، مشترطا "عدم سقوط ضحايا في هذه العملية". وزعمت الصحيفة أن "الجنرالات الأتراك رفضوا هذا المقترح، فاقترح البعض إسقاط مقاتلة يونانية، لكن الجنرالات رفضوا مرة أخرى". وبحسب زعم الصحيفة، فإن أردوغان لا يريد حربا ولا يبحث عن حقوق بلاده في غاز المتوسط كما يروج، لكنه يريد إذكاء صراع خارجي، واستغلاله داخليا لوقف نزيف الشعبية الذي يعاني منه تحت وطأة الفشل الاقتصادي وتدهور المناخ السياسي. ولفتت إلى أن جنرالات الجيش التركي فوتوا هذه الفرصة على أردوغان، لأن القيام بالأفعال التي طلبها الرئيس التركي كان كفيلا بإشعال حرب في المتوسط. قالت إن "أردوغان لا يهتم بشكل أساسي باحتياطيات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، أو كما يقول بحقوق بلاده فيها، وإنما يتبع خطابه القومي حسابات مختلفة تمامًا وتابعت "إذا كان الأمر متروكًا للرئيس التركي، لكانت قواته البحرية أغرقت سفينة يونانية في البحر المتوسط منذ فترة". *الموجز

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