شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بن زايد’’: رئيس الموساد وجه الشكر لدولة خليجية غير الإمارات.. ما الأمر؟؟ (الاسم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مستشار بن زايد’’: رئيس الموساد وجه الشكر لدولة خليجية غير الإمارات.. ما الأمر؟؟ (الاسم)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن عددا من قيادات إسرائيل وجهوا الشكر لقطر. وأضاف على حسابه في تويتر :" الرئيس الإسرائيلي يشكر قطر والسفير الإسرائيلي في واشنطن يشكر قطر ورئيس الموساد الإسرائيلي يشكر قطر". وتساءل عبد الخالق : فما الخدمات الجليلة التي تقدمها الشقيقة الشقية قطر للعدو الإسرائيلي لتستحق كل هذا الثناء؟". وعن دور الإمارات تجاه القضية الفلسطينية عقب اتفاقية السلام مع إسرائيل زعم عبد الخالق :" من كان يظن أن الإمارات ستتخلى عن الشعب الفلسطيني وتدير ظهرها لقضية فلسطين العادلة فهو واهم. فالإمارات عززت الآن دورها كالوسيط الأنسب والمكان الأفضل لاستئناف مفاوضات فلسطينية إسرائيلية جادة برعاية إمارات السلام التي تترقب زيارة الرئيس محمود عباس. قيام دولة فلسطين يمر عبر أبوظبي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار بن زايد’’: رئيس الموساد وجه الشكر لدولة خليجية غير الإمارات.. ما الأمر؟؟ (الاسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.