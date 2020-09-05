الضالع: وفاة 4 فتيات من أسرة واحدة غرقا في حاجز مائي بمديرية جحاف

توفت أربع فتيات من أسرة واحدة، اليوم السبت، غرقا في حاجز مائي غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن أربع فتيات جميعهن من أسرة واحدة، عثر عليهن بعد أن فارقن الحياة غرقا في حاجز مائي في منطقة العزلة التابعة لمديرية جحاف بالضالع.
ومنتصف أغسطس الماضي، توفت فتاتان غرقا في حاجز مائي في مديرية مريس شمالي الضالع.
وتسببت الأمطار والسيول التي ضربت عددا من محافظات البلاد بوفاة العشرات من المواطنين وأحدثت أضرار كبيرة في المنازل والمزارع والممتلكات الخاصة والعامة.
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