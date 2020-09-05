أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

دولة الإمارات تدعم المؤسسات الخدمية في حضرموت بسيارات https://www.elyamnelaraby.com/499188/ التحالف العربي يدمر "مسيرة" حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية https://www.elyamnelaraby.com/499199/ مأرب.. وحدات من الجيش تصل ماهلية لاستعادة "العود" https://www.elyamnelaraby.com/499221/ غرق 4 فتيات من أسرة واحدة في سد بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/499229/ المشتركة تسقط طائرتين مسيرتين في الدريهمي بالحديدة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/499240/ قتلى وجرحى في انفجارين بشبوة وتعز https://www.elyamnelaraby.com/499241/ وزير الإعلام يعلق على تفجير المليشيا منازل مواطنين بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/499254/ الوزير باسلامة يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة أوضاع التعليم العالي للعام 2020 - 2021 https://www.elyamnelaraby.com/499274/ تسجيل 3 حالات شفاء من كورونا في حضرموت ولا إصابات أو وفيات في المناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/499295/ محافظ عدن يوجه دعوة هامة إلى المعلمين https://www.elyamnelaraby.com/499304/

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