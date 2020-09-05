محافظ عدن يوجه دعوة هامة إلى المعلمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ عدن الاستاذ أحمد حامد لملس دعوة هامة للمعلمين والنقابة في المحافظة.



وفيما يلي نص الدعوة التي تزامنت مع الإستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد يوم غدٍ الأحد :

أوجه دعوة صادقة لإخواني وأخواتي المعلمين والتربويين في العاصمة عدن ونقابتهم الموقرة مع بدء العام الدراسي الجديد 2020م - 2021م، للتعاون مع السلطة المحلية من أجل إعادة العملية التعليمية والحفاظ على أبنائنا وطلابنا من جيل المستقبل والعمل كفريقٍ واحدٍ من أجل الانتصار لمطالب المعلمين المشروعة وحقوقهم العادلة .

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نُقرّ أن توقف العملية التعليمية قد أثرت سلباً على أبنائنا وطلابنا، ونقر أيضاً أن بقاء أوضاع المعلمين من دون معالجة هي الأخرى قد أثرت سلباً على قدرة المعلمين على العطاء ومواصلة تأدية رسالتهم التعليمية والتنويرية السامية.

إننا نمرُّ اليوم بمرحلة جديدة تستوجب تعاون الجميع وفي مقدمتهم المعلمين، ولا يمكننا المُضي قدما نحو استعادة العمل المؤسسي إلا متى ما استقام العلم والتعليم، ومن هنا أدعو جميع المعليمن المنخرطين في السلك التربوي كافة، للعودة ومباشرة أعمالهم في مدارسهم وبدء العام الجديد بروح متطلعة نحو غدٍ أفضل، وفي المقابل ستضع السلطة المحلية نصب أعينها الانتصار لقضايا المعلم، وستحرص على انتزاع حقوقه المشروعة والعادلة وستعمل على متابعة تنفيذ مخرجات لقاء نقابة المعلمين والتربويين مع الجانب الحكومي حال إعلان تشكيل الحكومة الجديدة قريبا، وبما يضمن حصول المعلمين على حقوقهم كاملة غير منقوصة .

إننا ونحن نأمل أن تلقى دعوتنا هذه الاستجابة من إخواننا المعلمين والتربويين وفي نقابتهم الموقرة بعدن ، وأن تأدي إلى رفع الإضراب حفاظا على أبنائنا وطلابنا فإننا أيضا نؤكد على وقوفنا في مقدمة الصفوف من أجل إنصاف المعلمين والانتصار لقضاياهم العادلة والمشروعة.

احمد حامد لملس

محافظ عدن